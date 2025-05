Seit 2015 kann sich die Stadt Filderstadt mit dem Titel Fairtrade-Town schmücken, und der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats hat die Verwaltung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beauftragt, eine Rezertifizierung für zwei weitere Jahre anzustreben. Zwar hat das Gesamtgremium am 26. Mai noch das letzte Wort, die Abstimmung kann man aber als Formalie betrachten, nachdem schon im Verwaltungsausschuss sämtliche Fraktionen klargemacht haben, dass sie eine Rezertifizierung als Selbstverständlichkeit erachten.

Der Titel Fairtrade-Town wird von der internationalen Organisation Trans-Fair vergeben. In Deutschland läuft die Kampagne seit 2009, es gibt mittlerweile 907 Fairtrade-Städte. Nach Ablauf von zwei Jahren wird die Einhaltung der Kriterien für eine Titelerneuerung geprüft. Gemessen an seiner Einwohnerzahl muss Filderstadt fünf Kriterien erfüllen, um weiterhin als Fairtrade-Town zu gelten. Dazu gehört, dass mindestens zehn Einzelhandelsgeschäfte und fünf Gastrobetriebe faire Produkte anbieten. Auch ein Gemeinderatsbeschluss sowie eine lokale Steuerungsgruppe aus mindestens drei Personen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die die fairen Aktivitäten koordiniert, gehören dazu.

Die beiden Jubiläen 50 Jahre Filderstadt und zehn Jahre Fairtrade-Town, die in diesem Jahr begangen werden, sollen genutzt werden, um den fairen Handel stärker in den Fokus zu rücken. In einer Veranstaltungsreihe in Kooperation mit dem Weltladen, der Steuerungsgruppe Fairtrade-Town sowie weiteren Akteurinnen und Akteuren wie dem Unverpacktladen Tante Filda oder den Omas for Future soll der faire Gedanke weiter in die Stadt getragen werden. Dieser Tage, genauer gesagt am 17. Mai, geht eine neue faire Schokolade im Jubiläumslook in den Verkauf. Der Launch soll im Weltladen sein.

Die Stadtverwaltung hat für diesen Samstagvormittag auf dem Wochenmarkt zudem Attraktionen für Kinder geplant. Auch der evangelische Fuzo-Jugendtreff und Tante Filda werden sich mit Aktionen beteiligen. Am Samstag, 12. Juli, ist darüber hinaus eine Veranstaltung zum Thema „Textilien“ im Weltladen geplant: „Fair Fashion statt Fast Fashion“ mit Yoga, Musik und Vortrag.

Für den Samstag, 27. September, ist eine Veranstaltung zum Thema „Streuobst trifft Südfrüchte“ in Kooperation mit dem Umweltschutzreferat in der Planung. Dem Oberbürgermeister Christoph Traub sind derartige Aktivitäten ein Anliegen. Er sagt: „Wer etwas in der Welt verändern möchte, muss vor seiner Haustür beginnen.“