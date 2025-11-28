Nach mehr als einem Jahr Bauzeit können wieder Autos zwischen Plattenhardt und Stetten fahren. Die Stuttgarter Straße ist freigegeben. Warum haben die Arbeiten so lange gedauert?
Es ist vollbracht. Nach mehr als einem Jahr Bauzeit ist die Stuttgarter Straße in Plattenhardt wieder für den Verkehr freigegeben. Seit dem Oktober 2024 war an der Hauptverbindung in Richtung Stetten ununterbrochen gearbeitet worden. Fahrzeuge mussten teils weite Umwege in Kauf nehmen. Ortskundige wiederum suchten sich ihre Wege durchs Wohngebiet, was wiederum bei der Anwohnerschaft für viel Verdruss sorgte. Erst hieß es, im Juli werde alles fertig sein. Dann rutschte die geplante Eröffnung der Strecke auf Anfang oder Mitte Oktober, schließlich ist es dann aber Ende November geworden. In Summe wurde vier Monate länger gebaut als angekündigt.