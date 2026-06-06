Ein 22-Jähriger ruft am vergangenen Freitagabend in Filderstadt die Polizei. Es sei zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vor Ort beschreiben die Beamten einen „kuriosen Unfallhergang“.

Die Polizei vermeldet einen „kuriosen Unfallhergang“ am vergangenen Freitag in Filderstadt. Nach Angaben der Beamten nahm am Freitagabend gegen 19 Uhr ein 22-Jähriger wegen eines Verkehrsunfalls Kontakt zur Polizei auf. Der Mann war demnach in einem Opel die Tübinger Straße von Plattenhardt kommend in Richtung Bernhausen unterwegs gewesen.

Die Verkehrspolizei Esslingen traf ein und entdeckte entlang der rechten Fahrzeugseite des Opels verschiedene Beschädigungen. Was also war passiert? Der 22-Jährige äußerte nun, „nichts zum eigentlichen Unfall sagen zu können“. Auch sein Beifahrer gab laut Polizei an, keine näheren Angaben parat zu haben – er habe geschlafen.

Unfall in Filderstadt: Polizei entdeckt Schäden

Die Beamten nahmen den Unfall weiter auf und bemerkten „auffällige Beschädigungen im Bankett sowie am Verkehrsgitter im Bereich des dortigen Kreisverkehrs“. Die Beschädigungen stimmten offenbar mit denen am Fahrzeug überein. Die Polizei schließt: „Der Spurenlage zu Folge muss der 22-jährige mit seinem Opel kurz nach Verlassen des Kreisverkehrs von der Fahrbahn abgekommen sein, befuhr dann wieder die Tübinger Straße und kam letztlich an einer Fußgängerfurt erneut von der Fahrbahn ab.“ Der Grund laut den Beamten: Unachtsamkeit.

Als „ kurios“ beschreiben die Polizisten den Unfallhergang. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

Im Rahmen der Unfallaufnahme soll der 22-jährige über medizinische Probleme geklagt haben, ein Rettungsdienst wurde hinzugezogen. In eine Klinik musste der Mann jedoch nicht. Am nicht mehr fahrbereiten Opel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Bankett und an dem Verkehrsgitter beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf rund 1.000 Euro.