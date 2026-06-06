Ein 22-Jähriger ruft am vergangenen Freitagabend in Filderstadt die Polizei. Es sei zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vor Ort beschreiben die Beamten einen „kuriosen Unfallhergang“.
06.06.2026 - 16:31 Uhr
Die Polizei vermeldet einen „kuriosen Unfallhergang“ am vergangenen Freitag in Filderstadt. Nach Angaben der Beamten nahm am Freitagabend gegen 19 Uhr ein 22-Jähriger wegen eines Verkehrsunfalls Kontakt zur Polizei auf. Der Mann war demnach in einem Opel die Tübinger Straße von Plattenhardt kommend in Richtung Bernhausen unterwegs gewesen.