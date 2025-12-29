Filderstadt/Leinfelden-Echterdingen: Was wird im neuen Jahr auf den Fildern teurer?

Der Musikunterricht in der Filderstädter Musikschule Filum wird im neuen Jahr etwas teurer. Die Tarife steigen zwar nicht gleich im Januar, sie werden aber zum 1. April um fünf Prozent erhöht.

Schon der Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss hatte die Anpassung mehrheitlich empfohlen, der Gemeinderat hat dem Ganzen in seiner jüngsten Sitzung ebenfalls mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Und das Gesamtgremium hat, abweichend zum Verwaltungsvorschlag, noch eine Sonderregelung beschlossen. Nach einem Antrag der CDU-Fraktion zahlen Schülerinnen und Schüler von auswärts künftig einen monatlichen Zehn-Euro-Aufschlag. Bislang waren es fünf Euro, die Verwaltung hatte eine Erhöhung auf sechs Euro vorgeschlagen, der Fraktion war das aber nicht weit genug gegangen. Aktuell werden am Filum 267 Auswärtige von in Summe mehr als 1500 Schülerinnen und Schülern unterrichtet; das sind 17,6 Prozent.

Filderstadt braucht dringend mehr Geld

Zur Begründung der Fünf-Prozent-Erhöhung heißt es aus dem zuständigen Amt für Bildung, Kunst und Kultur, die Tarifordnung der Musikschule werde turnusmäßig überprüft. „Um Kostensteigerungen wie beispielsweise Tariferhöhungen oder steigende Energiekosten im Deckungsbeitrag besser abfedern zu können“, stehe nun die Erhöhung der Tarife an. Sollte sie keine Abmeldungen nach sich ziehen, sei mit einer Erhöhung der Einnahmen von rund 50 000 Euro pro Jahr zu rechnen; Geld, das Filderstadt dringend braucht. Bei der Haushaltseinbringung Anfang November hatte der Filderstädter Oberbürgermeister Christoph Traub bereits angekündigt: Um die schlechte Haushaltslage zumindest ein kleines bisschen zu entspannen, werde die Verwaltung bei der Einnahmenbeschaffung anziehen müssen, also auch bei Beiträgen, Gebühren und Steuern. Die Haushaltsberatungen laufen noch, etliche Erhöhungen wurden aber bereits beschlossen, beispielsweise eine Erhöhung der Hunde- oder der Vergnügungssteuer.

„Günstiger werden die Leistungen der Stadt leider nicht.“ Carl-Gustav Kalbfell, Bürgermeister Leinfelden-Echterdingen

Im kommenden Jahr werden in Filderstadt auch die Abwassergebühren abermals steigen, nachdem sie erst im Oktober 2024 erhöht worden waren. Angesetzt wird künftig eine Gebühr von 2,55 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser; ein Plus von 15 Cent. Auch die Gebühr für Niederschlagswasser, das von privaten Flächen in die Kanalisation eingeleitet wird, steigt um 15 Cent. Damit werden dann 1,15 Euro pro Quadratmeter versiegelter Fläche fällig. Etwas günstiger wird indes die Gebühr für Abwasser aus Kleinkläranlagen oder Chemietoiletten, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird.

Filderstadt muss kostendeckend arbeiten

Hintergrund des Ganzen: Sowohl die Schmutzwasser- als auch die Niederschlagswassergebühren sind nach Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt kostendeckend zu kalkulieren, um den Vorgaben der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zu entsprechen. Zudem wurde in den Vorjahren auch vom Gemeinderat das Ziel einer vollständigen Kostendeckung in dem Bereich definiert. Eine Vorauskalkulation der Kämmerei fürs Jahr 2026 hat jedoch gezeigt, dass Unterdeckungen im sechsstelligen Bereich, die noch in den Jahren 2021 und 2022 entstanden sind, eingerechnet und ausgeglichen werden müssen. Hinzu kommt: Mit den Mehreinnahmen sollen auch Investitionen finanziert werden. „Unsere Bewohnerschaft profitiert von einer funktionierenden Infrastruktur“, sagte der Oberbürgermeister Christoph Traub in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dort wurde der Erhöhung mit großer Mehrheit zugestimmt.

Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub Foto: Torsten Schöll

Nicht alles wird teurer

In Leinfelden-Echterdingen betonen die Stadtwerke, dass die Strom- und Gaspreise 2026 günstiger werden. Nach Preiserhöhungen in den vergangenen Jahren sollen die Strompreise nun um sieben, die Gastarife um neun Prozent sinken, heißt es auf Nachfrage. Beim Wasser wird es 2026 aber teurer. Die Schmutzwassergebühr wurde zuletzt am Jahresbeginn 2025 auf 2,46 Euro pro Kubikmeter erhöht. Die Niederschlagswassergebühr wurde zeitgleich von 0,58 Euro pro Quadratmeter um einen Cent auf 0,59 Euro pro Quadratmeter erhöht. Mit dem neuen Jahr steigt die Schmutzwassergebühr erneut, diesmal um 21 Cent auf 2,67 Euro pro Kubikmeter. Günstiger wird die Niederschlagswassergebühr um drei Cent. Sie beträgt ab dem neuen Jahr 0,56 Euro pro Quadratmeter.

Auch der Wasserpreis steigt. Zuletzt betrug der Wasserpreis der Stadtwerke in Leinfelden-Echterdingen (ohne Entwässerungsgebühr) 2,70 Euro pro Kubikmeter (netto), zuzüglich Mehrwertsteuer. Ab Januar steigt der Preis um 18 Cent auf 2,88 Euro pro Kubikmeter netto. „Die Gebührenerhöhung ist notwendig, um den Erhalt des Versorgungsnetzes der Stadtwerke zu sichern und die notwendigen Unterhaltsmaßnahmen durchführen zu können“, begründen die Stadtwerke die höheren Preise.

Kulturveranstaltungen werden teurer

Die Stadt versucht angesichts der Belastungen vieler Haushalte, auf Gebührenerhöhungen zu verzichten oder sie gering zu halten. Im Kulturbereich wurde eine Erhöhung der Ticketpreise für das städtische Kulturprogramm ab der nächsten Spielzeit im Herbst beschlossen. Im Sozial- und Bildungsbereich stehen zum Jahreswechsel aber keine Änderungen an, betont der zuständige Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell. Allerdings sei für diese Bereiche seines Dezernates auch nicht der Jahreswechsel entscheidend, sondern der Start des neuen Schul-, Kindergarten- sowie Musikschuljahres Anfang September. Zum laufenden Schuljahr wurden die Gebühren bereits erhöht. Was ab September 2026 folgt, muss noch abgewartet werden. Die VHS-Gebühren würden kursindividuell berechnet, sodass hier keine generelle Erhöhung zum Jahreswechsel anstehe.

Unsere Empfehlung für Sie Bodensanierung nahe der Filderhalle Großbaustelle am Leinfelder Bahnhof bleibt noch bis März Bis März 2026 dauern noch die Erdarbeiten beim Leinfelder Bahnhof an. Dort wird belasteter Boden entfernt. Erst danach gibt es den Fußgängerweg und die Parkplätze wieder.

Unterm Strich könne sich auch die Stadtverwaltung mit ihren Angeboten dem generellen Trend höherer Preise nicht entziehen, erklärt der Bürgermeister Kalbfell. „Günstiger werden die Leistungen der Stadt leider nicht, da auch wir in den letzten Jahren massive Preissteigerungen erlebt haben, die auch erhöhte Personalkosten zur Folge haben“, meint er.