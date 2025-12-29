Filderstadt/Leinfelden-Echterdingen Was wird im neuen Jahr auf den Fildern teurer?
Mit dem Rutsch ins neue Jahr wird es auf den Fildern an manchen Stellen teurer. Ein kleiner Überblick für Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen.
Der Musikunterricht in der Filderstädter Musikschule Filum wird im neuen Jahr etwas teurer. Die Tarife steigen zwar nicht gleich im Januar, sie werden aber zum 1. April um fünf Prozent erhöht.