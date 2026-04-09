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Filderstadt Limbächer rollt los: Saisonstart im größten Motorradhaus Deutschlands

Filderstadt: Limbächer rollt los: Saisonstart im größten Motorradhaus Deutschlands
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Juniorchef Fabio Limbächer freut sich auf das zweitägige Fest mit Musik, Bewirtung und jeder Menge Motorräder. Foto: Caroline Holowiecki

Am Wochenende wird Bernhausen zum Anziehungspunkt für Zweiradfans. Das Unternehmen Limbächer startet in die Bike-Saison. Für das zweitägige Fest werden sogar Straßen gesperrt.

Die Bäume blühen, die Menschen sitzen draußen – und auch Motorräder sind wieder auf den Straßen zu sehen. Im Frühling beginnt die Zeit der Biker, und für Fabio Limbächer hat das etwas Emotionales. „Sich endlich nach dem langen Winter wieder aufs Motorrad setzen“, sagt er. Den Saisonstart feiert die Firma Limbächer in Bernhausen daher mit einem großen Fest. Es steigt an diesem Wochenende, dem 11. und 12. April, von 10 beziehungsweise 11 bis 17 Uhr.

 

Der Namen Limbächer ist landauf, landab fürs Thema Motorrad bekannt. Den Grundstein fürs Unternehmen haben Fabio Limbächers Vater Klaus und dessen Bruder Fritz 1989 gelegt – damals noch daheim in Echterdingen. „Der elterliche Garten wurde als Handelsfläche genutzt“, erzählt Fabio Limbächer. Heute gibt es mehrere Standorte und Gesellschaften unter dem Markennamen Limbächer in Baden-Württemberg und auch Bayern. Verkauft werden Motorräder, Fahrräder und E-Bikes.

In Bernhausen sitzen nebeneinander mehrere Gebäude an der Business-Meile. An der Echterdinger Straße ist mittlerweile ein richtiges kleines Biker-Dorf entstanden. „Wir nennen es Motorrad-Paradise oder Motorrad-Tempel“, sagt der Juniorchef lachend. Neu hinzugekommen ist gleich nebenan Triumph Stuttgart durch die Übernahme zum Jahreswechsel 2025 auf 2026.

LImbächer hat 2025 7500 Motorräder verkauft

Seit 2002 hat Limbächer seinen Sitz in Bernhausen. Beim Vertragspartner für 15 Motorradmarken gibt es mehr als 2000 Maschinen vor Ort. „Mit über 20 000 Quadratmetern Fläche sind wir das größte Motorradhaus Deutschlands“, liest man online. Fabio Limbächer spricht von einem konstanten, leicht abnehmenden Markt. 7500 Motorräder habe Limbächer 2025 verkauft, „wir streben die 8000 an“. Das Einzugsgebiet gibt der 26-Jährige mit einem 200-Kilometer-Radius an.

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Viele Fans werden zum Saisonstart erwartet. „Wir haben es als Familienevent aufgebaut“, erklärt Fabio Limbächer. Für die Erwachsenen werden ein Wheelie-Simulator und Probefahrten angekündigt, außerdem Bewirtung, Stände von Vereinen, Fahrschulen und auch der Polizei-Rennleitung. Kinder können sich demnach auf der Hüpfburg oder der Mini-Kartbahn austoben.

Aufgebaut ist alles als Tag der offenen Tür, „das Haus ist rappelvoll, das Event ist bekannt“, sagt er. Vieles wird sich freilich draußen abspielen. Es geht auch ums Gucken, womit Gleichgesinnte umherfahren. „Da werden die Schmuckstücke ausgepackt“, kündigt Fabio Limbächer an.

Die Motorrad-Saison steht in den Startlöchern. (Symbolbild) Foto: Imago/Silas Stein

Damit kein Chaos entsteht, sperrt die Stadtverwaltung Filderstadt sogar rund um den Firmensitz einige Straßen. Zwischen Samstagmorgen, 7 Uhr, und Sonntagabend, 18 Uhr, werden die Weidacher Straße zwischen der Echterdinger Straße (Parallelstraße zur L 1208a) und der Felix-Wankel-Straße sowie die Echterdinger Straße (Parallelstraße zur L 1208a) zwischen den Gebäuden 59 und 83 für den allgemeinen Verkehr nicht passierbar sein. Parkende Autos müssen aus diesem Bereich entfernt werden.

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