Filderstadt Limbächer rollt los: Saisonstart im größten Motorradhaus Deutschlands
09.04.2026 - 16:00 Uhr
Die Bäume blühen, die Menschen sitzen draußen – und auch Motorräder sind wieder auf den Straßen zu sehen. Im Frühling beginnt die Zeit der Biker, und für Fabio Limbächer hat das etwas Emotionales. „Sich endlich nach dem langen Winter wieder aufs Motorrad setzen“, sagt er. Den Saisonstart feiert die Firma Limbächer in Bernhausen daher mit einem großen Fest. Es steigt an diesem Wochenende, dem 11. und 12. April, von 10 beziehungsweise 11 bis 17 Uhr.