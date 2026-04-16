Jugendliche hatten am Dienstagabend einen Mann auf seinem Balkon in Bernhausen mit einer Waffe hantieren sehen. Das Haus wurde von Polizeikräften mit Schutzausrüstung umstellt.

Natalie Kanter 16.04.2026 - 15:00 Uhr

Ein Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat, wurde am Mittwochabend von Polizeibeamten festgenommen, teilt die Polizei mit. Das Revier wurde gegen 21.15 Uhr verständigt. Jugendliche hatten an der Eugenstraße in Bernhausen einen Bewohner mit einer Waffe auf seinem Balkon stehen sehen. Da die Polizei zunächst davon ausgehen musste, dass es sich bei der Waffe um eine scharfe Schusswaffe handelt, wurde das Gebäude von mehreren Polizeikräften mit entsprechender Schutzausrüstung umstellt.