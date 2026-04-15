Filderstadt „Marder, Waschbär und Co.“ – Der neue Stadtjäger hat viel zu tun
Tim Meschner ist der neue und der dritte Stadtjäger in Filderstadt. Er kennt sein Revier sehr gut. Aber was genau macht ein Stadtjäger eigentlich?
Tim Meschner ist der neue und der dritte Stadtjäger in Filderstadt. Er kennt sein Revier sehr gut. Aber was genau macht ein Stadtjäger eigentlich?
Die Zeiten sind längst vorbei, als Jäger ausschließlich in der traditionell grünen Jägerkluft, mit geschultertem Gewehr und Hund durch die Orte und Felder streiften, um Wildtiere zu verjagen oder zu töten. Heute sind viele auch als Stadtjäger unterwegs – ganz leger gekleidet. Und die Nachfrage nach ihnen ist groß.