Viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden ebenso aufatmen wie Gewerbetreibende und Menschen, die vor Ort wohnen. Die Bahnhofstraße in Sielmingen wird wiedereröffnet. Das hat die Stadtverwaltung Filderstadt bekannt gegeben. Wegen der Bauarbeiten zum neuen S-Bahnhof ist die nördliche Zufahrt zum Stadtteil ab dem Kreisverkehr bis zur Einmündung in die Industriestraße komplett gesperrt – und das bereits seit Juni 2025. Seither müssen Fahrzeuge mitunter weite Umwege fahren.

Während der aus Sielmingen nach Norden herausfahrende Verkehr durchs Industriegebiet und über eine neue Verlängerung der Mercedesstraße geführt wird, müssen Fahrzeuge, die aus Richtung Neuhausen kommen, außenrum fahren – über Bernhausen und an der extra ertüchtigten Ecke Neuhäuser/Nürtinger Straße nach links Richtung Sielmingen. Laut Google Maps sind das etwa 3,5 Kilometer mehr. Lediglich Linienbusse dürfen eine Abkürzung nehmen.

Arbeiten in Sielmingen hätten früher fertig sein sollen

Die Regelung sorgt seit Monaten für viel Frust, zumal die Sperrung verlängert wurde. Eigentlich hätte alles schon im März fertig sein sollen, doch dann kam die Nachricht, dass es eine Verzögerung gibt.

Nun ist aber das Ende in Sicht. „Die Bahnhofstraße wird voraussichtlich ab Dienstag, 12. Mai, im Abschnitt zwischen der Einmündung Industriestraße und der Landesstraße L 1209 wieder für den Verkehr freigegeben“, teilt die Stadtverwaltung mit. Sie könne anschließend wieder in beide Richtungen befahren werden. Die bislang eingerichteten Umleitungsstrecken sowie die temporären Ampeln an der Nürtinger und an der Mercedesstraße würden im Verlauf der kommenden Tage schrittweise zurückgebaut, heißt es weiter, ebenso die Sperrungen der Linden- und Mühlenstraße.

Einige Dinge gilt es laut der Stadtverwaltung jedoch auch weiterhin zu beachten. So ist die Zufahrt ins Gewerbegebiet Im Köller von der Bahnhofstraße aus zwar bald wieder möglich, jedoch nur in Form einer Einbahnstraße. Raus geht es auch weiterhin nur über die Behelfsausfahrt beim ehemaligen Rewe-Markt. Zugemacht wird indes wieder die neu hergestellte Verlängerung der Mercedesstraße in Richtung Neuhausen. Und auch die Zufahrt aus der Bahnhofstraße in den Feldweg nördlich der Alemannenstraße bleibt laut der Stadtverwaltung weiterhin gesperrt.