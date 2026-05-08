Filderstadt Nach fast einem Jahr: Wann die Bahnhofstraße wieder aufgemacht wird
Seit Juni 2025 ist die nördliche Ortseinfahrt von Sielmingen für den Verkehr gesperrt. Ab wann gilt wieder freie Fahrt?
Seit Juni 2025 ist die nördliche Ortseinfahrt von Sielmingen für den Verkehr gesperrt. Ab wann gilt wieder freie Fahrt?
Viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden ebenso aufatmen wie Gewerbetreibende und Menschen, die vor Ort wohnen. Die Bahnhofstraße in Sielmingen wird wiedereröffnet. Das hat die Stadtverwaltung Filderstadt bekannt gegeben. Wegen der Bauarbeiten zum neuen S-Bahnhof ist die nördliche Zufahrt zum Stadtteil ab dem Kreisverkehr bis zur Einmündung in die Industriestraße komplett gesperrt – und das bereits seit Juni 2025. Seither müssen Fahrzeuge mitunter weite Umwege fahren.