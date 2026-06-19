Die Polizei hat einen 32-Jährigen in eine Fachklinik gebracht, nachdem er am Donnerstag in Bonlanden völlig entkleidet auf einige Familien zugegangen war.

Natalie Kanter 19.06.2026 - 13:04 Uhr

Für Aufregung hat am Donnerstagnachmittag ein nackter Mann auf einem Spielplatz am Festplatz in Bonlanden gesorgt. Völlig entkleidet, wie die Polizei mitteilt, ist der psychisch auffällige 32-Jährige nach derzeitigen Kenntnisstand gegen 16.10 Uhr auf dem Spielplatz aufgetaucht. Er ist dann wortlos auf die Familien zugegangen, die sich dort gerade aufgehalten hatten.