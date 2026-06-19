Die Polizei hat einen 32-Jährigen in eine Fachklinik gebracht, nachdem er am Donnerstag in Bonlanden völlig entkleidet auf einige Familien zugegangen war.

Filderzeitung: Natalie Kanter (nak)

Für Aufregung hat am Donnerstagnachmittag ein nackter Mann auf einem Spielplatz am Festplatz in Bonlanden gesorgt. Völlig entkleidet, wie die Polizei mitteilt, ist der psychisch auffällige 32-Jährige nach derzeitigen Kenntnisstand gegen 16.10 Uhr auf dem Spielplatz aufgetaucht. Er ist dann wortlos auf die Familien zugegangen, die sich dort gerade aufgehalten hatten.

 

Angefasst hat der Mann niemanden. Der 32-Jährige wurde von den verständigten Beamten in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht.