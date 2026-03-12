Filderstadt Neue Kulturchefin: „Filharmonie soll ein Haus der Bürger sein“
Rebecca Mebus ist die neue Abteilungsleiterin Kultur in der Filharmonie in Filderstadt. Was sind ihre Pläne?
Eine Übersicht mit Fotos aller Mitglieder des Filderstädter Gemeinderats, eine Liste der städtischen Ämter und der zuständigen Personen – und der Flyer zum aktuellen Kulturprogramm: Alles, was Rebecca Mebus zum Arbeiten braucht, hängt vor ihrem Schreibtisch an der Wand. Sie ist die Neue in der Filharmonie. Als Abteilungsleiterin Kultur wird sie künftig das städtische Kulturprogramm gestalten.