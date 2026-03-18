Ende März läutet Plattenhardt wieder das Frühjahr ein: Am Wochenende 28. und 29. März findet jeweils von 11 bis 17 Uhr das Frühlingsfest statt. Einmal mehr werden die Gewerbetreibenden, Händler, Dienstleister und Institutionen im dortigen Gewerbegebiet sich und ihr Portfolio vorstellen. Die offizielle Eröffnung wird laut Richard Briem, dem Chef des gleichnamigen Autohauses, am 28. März um 13 Uhr im Bio-Lebensmittelmarkt Alnatura sein.

In diesem Jahr feiert das Frühlingsfest sein Jubiläum. Die Reihe an sich gibt es seit 1999, durch Absagen in der Coronazeit steht nun die 25. Veranstaltung an. „Wir sind mit einer Handvoll Teilnehmer gestartet, heute ist es ein wichtiger Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt“, erklärt Richard Briem. Jahr für Jahr kämen Tausende Besucherinnen und Besucher, vor allem auch wegen des familienfreundlichen Rahmenprogramms mit Bewirtung, Musik von Bands und Vereinen, Präsentationen, Kinderspielen, Karussell, Hüpfburg und mehr. Angekündigt werden mehr als 30 teilnehmende Aussteller und Betriebe.

Warum beim verkaufsoffenen Sonntag weniger Läden mitmachen

Der Sonntag wird auch diesmal wieder ab 12 Uhr verkaufsoffen sein, inklusive kostenlosem Busverkehr aus den Stadtteilen und vom Festplatz in Bernhausen. Allerdings: Nicht alle der Geschäfte in dem Gebiet machen mit. Auf dem offiziellen Flyer der Veranstaltung und auch auf der Homepage der Veranstaltung sind weder der Drogerie- noch der Pflanzenmarkt oder die diversen großen Supermärkte zu finden. Nur Alnatura macht mit. Richard Briem spricht von fehlendem Personal für einen Sonntagsverkauf.

Er und der Mitorganisator Rainer Hörz betonen: Es gehe beim Frühlingsfest vor allem um die Botschaft hinter der Schau. Sie lautet: „Wer lokal kauft, der sichert und stärkt Ausbildungs- und Arbeitsplätze in Filderstadt.“ Dieses Motto sei angesichts wirtschaftlich angespannter Zeiten aktueller denn je. „Gerade für Familienbetriebe ist es immer schwieriger, sich gegen große Konzerne zu behaupten“, sagt Richard Briem.

Diese Straßen sind wegen des Frühlingsfestes gesperrt

Autofahrer müssen sich wegen des Festes derweil auf gesperrte Straßen einstellen und Umwege in Kauf nehmen. Das Gewerbegebiet Griebenäcker sowie die Gutenbergstraße östlich der Hofwiesenstraße werden von Samstag, 28. März, 8 Uhr, bis Sonntag, 29. März, 18 Uhr, gesperrt. Zusätzlich kann auf der Mörikestraße im Abschnitt zwischen der Gutenbergstraße und der Hofwiesenstraße am Sonntag nicht gefahren werden. Anlieger können über die Goethestraße und die Droste-Hülshoff-Straße zu ihren Häusern gelangen. Die Absperrpfosten werden während der Veranstaltung geöffnet. Die Zufahrt zur Waschstraße ist am Samstag, 28. März, nur über das Gelände des Penny-Marktes möglich.