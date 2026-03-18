Ende März steigt in Plattenhardt wieder das Frühlingsfest. Gerade in der aktuellen Zeit brauche die lokale Wirtschaft Zuspruch, sagt einer der Organisatoren.
18.03.2026 - 19:00 Uhr
Ende März läutet Plattenhardt wieder das Frühjahr ein: Am Wochenende 28. und 29. März findet jeweils von 11 bis 17 Uhr das Frühlingsfest statt. Einmal mehr werden die Gewerbetreibenden, Händler, Dienstleister und Institutionen im dortigen Gewerbegebiet sich und ihr Portfolio vorstellen. Die offizielle Eröffnung wird laut Richard Briem, dem Chef des gleichnamigen Autohauses, am 28. März um 13 Uhr im Bio-Lebensmittelmarkt Alnatura sein.