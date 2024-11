Der riesige türkische Einkaufsladen Aybar’s Center in Plattenhardt wird seine Türen erst später aufmachen. Warum?

Caroline Holowiecki 26.11.2024 - 15:47 Uhr

Eigentlich war so gut wie alles vorbereitet, nun aber verschiebt sich die Eröffnung von Aybar’s Center kurzfristig. Der nagelneue türkische Supermarkt im Gewerbegebiet von Plattenhardt wird nicht rechtzeitig fertig. Das teilt der Inhaber Rahmi Aybar auf Anfrage mit. „Der Grund sind bauliche Maßnahmen, die nicht abgeschlossen wurden wie geplant“, sagt er. Will heißen: Die Eröffnung kann nicht wie geplant am 28. November stattfinden, und auch der Ehrengast, der türkische Fernsehkoch Mehmet Yalcinkaya, kann nicht wie vorgesehen am 30. November auftreten.