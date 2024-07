Polizeibeamte versuchen am Samstagnachmittag in Filderstadt eine körperliche Auseinandersetzung unter fünf Männern aufzulösen – und werden daraufhin beleidigt und geschlagen.

kea 21.07.2024 - 13:42 Uhr

Am Samstagnachmittag ist es in Filderstadt (Kreis Esslingen) in der Steinbeisstraße nach einer körperlichen Auseinandersetzung unter fünf Männern zu einem tätlichen Angriff und zu Beleidigungen von Polizeibeamten gekommen.