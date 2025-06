So viel soll das Parken in Bernhausen bald kosten

Filderstadt macht Ernst: Um Dauerparker in Bernhausen loszuwerden, werden Gebühren erhoben. Nun gibt es einen ersten Beschluss fürs Krone- und fürs neue Frech-Areal.

Caroline Holowiecki 02.06.2025 - 09:06 Uhr

Die Bauarbeiten auf dem Frech-Areal in Bernhausen schreiten voran. Schon vor Monaten waren dort Gebäude abgerissen worden, derzeit wird ein temporärer Parkplatz gebaut, bevor klar ist, wie es mit dem zentralen Areal weitergeht. Wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu hören war, soll der Parkplatz erstmals zum Bärenfest nutzbar sein. Zur Veranstaltung, die am letzten Juni-Wochenende in der Fußgängerzone steigt, soll es also mehr Parkraum im Ortsteil geben.