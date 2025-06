In Filderstadt legt sich ein betrunkener Mann in einen fremden Garten. Die Polizei rückt an – und nimmt den 45-Jährigen in Gewahrsam.

cpa 24.06.2025 - 12:36 Uhr

Kurioser Vorfall in Filderstadt: Nachdem er sich zum Schlafen in einen fremden Garten gelegt hatte, ist ein stark alkoholisierter Mann am Montagabend in Gewahrsam genommen worden.