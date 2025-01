Sowohl Leinfelden-Echterdingen als auch Filderstadt feiern den 50. Geburtstag, und damit wollen die Städte auch auf der CMT punkten. Was gibt es an den Ständen Neues?

Patsch, patsch, patsch! Zackig jagt die junge Frau den Lichtern auf der mannshohen Elektrotafel hinterher und schlägt mit der flachen Hand auf aufleuchtende Lichter. Das futuristische Reaktionsspiel zieht viele Menschen an. Das große Leuchtspiel ist das – buchstäbliche – Highlight am Stand, den sich Filderstadt und das Fildorado auf der CMT teilen. Noch bis einschließlich 26. Januar können sich Reiselustige auf der Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit informieren, wohin die nächste Reise gehen könnte. Allerhand exotische Ziele buhlen um die Aufmerksamkeit der Touristinnen und Touristen, und mittendrin sind auch in diesem Jahr wieder Baden-Württemberg, die Region Stuttgart – und die Filder-Kommunen Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen.

Beide Städte haben in diesem Jahr einen Fokus: ihre 50-Jahr-Jubiläen. LE hat sich für Aufmerksamkeit durch Farbe entschieden. Das Jubeljahr hat ein eigenes Design bekommen, und sämtliches Material leuchtet im Farbverlauf von Gelb bis Blau in allen Tönen des Sonnenuntergangs. Das fällt auf und zieht auch Leute an den Stand, die sonst eher wenig mit der Filderebene zu tun haben. „Wir erklären es trotzdem, bisher waren manche Leute sehr interessiert“, sagt Isabelle Scheinig, die Stadtmarketing-Leiterin. Bei so viel Leuchtkraft kommt der Stand von Filderstadt fast schon etwas bieder daher. Er orientiert sich am Design der Region-Stuttgart-Stände. Aber ob knallig oder traditionell: Um in der Messehalle 6 zu glänzen, habe sich beide Kommunen Strategien überlegt. Zunächst gibt es den Klassiker: Glücksräder. Beim Filderstädter Team kann man – sehr begehrt – eine kleine Taschenlampe oder einen Beutel mit Jubiläumslogo gewinnen, der Hauptpreis aus LE sind Krautdosen in der Sonderedition. Zudem gibt es dort erstmalig ein Schätz-Gewinnspiel. „Die Besucher können Gutscheine unter anderem vom Parkhotel, Waldgasthof Schmellbachtal, Kulturamt und weiteren gewinnen“, sagt Isabelle Scheinig. Überhaupt stehen Give-aways auf der CMT hoch im Kurs. Filderstadt kann mit einem nagelneuen Wimmelbild aufwarten. 5000 Klappkarten, gestaltet von einem ortsansässigen Künstler, hat die Stadt laut Eva-Maria Jörg, der Stadtmarketingchefin, in einer ersten Charge drucken lassen, außerdem ebenso viele Versionen zum Ausmalen für Kinder. „Sie werden auch an die Schulen verteilt“, sagt sie.

Die Leute zieht das an. „Es kommen schon erstaunlich viele aus Filderstadt gezielt an den Stand und fragen, was es Neues gibt“, sagt Michael Engewald aus dem Referat für Wirtschaft und Marketing am Samstagmorgen. Neben neuesten Publikationen finden sie auch Bekanntes vor, etwa Material über kulturelle Einrichtungen oder Führungen. Für Radfans gibt es bewährte Flyer zu den Touren durch die Streuobstwiesen oder um den Flughafen. Der Höhepunkt ist für Donnerstag geplant. Dann wird das Serigrafie-Museum vor Ort einen Siebdruck-Workshop ausrichten. Das Ganze sei eine Neuheit. Der Oberbürgermeister Christoph Traub habe sich auch angekündigt. Eva-Maria Jörg betont für Filderstadt: Die CMT sei ein „wichtiger Auftritt“, jedoch müsse man das Ganze auch in Relation sehen. „Wir sind nicht die Tourismushochburg“, in der Stadt übernachteten in der Regel Geschäftsleute.

Demnach richten sich die Jubiläumsaktivitäten in erster Linie an die Menschen vor Ort. Gerade für sie ist etwa das Wimmelbild gedacht. Eva-Maria Jörg sagt: „Das ist eine nette Karte, die man sich an den Kühlschrank hängen kann.“ Das Filderstädter Jubiläumsprogramm mit mehr als 100 Veranstaltungen erscheine zudem erst im März.