Trotz Fahndungserfolg im November gingen die Schuleinbrüche auf den Fildern weiter. Nach einem Einbruch in eine Schule in Filderstadt wurden vier Jugendliche festgenommen.
Auch in der Zeit zwischen den Jahren sind die Einbrecher aktiv. Im Fildergebiet haben sie es offensichtlich vor allem auf Schulen abgesehen. So wurde zunächst am Mittwoch voriger Woche in zwei nebeneinanderliegende Schulen in der Sielminger Seestraße eingebrochen. Am Montag darauf ist ein weiterer Einbruch in eine Schule in der Tübinger Straße in Bernhausen gemeldet worden. Hier konnten vier junge Männer auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Am Dienstag wurden sie dem Haftrichter beim Amtsgericht Kirchheim unter Teck vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die vier Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren sind nun in Justizvollzugsanstalten.