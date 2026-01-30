Jahr für Jahr zeichnet die Bürgerstiftung Filderstadt die „Filderstädter des Jahres“ aus. Jüngst sind wieder drei Personen zu „Stillen Helden“ erkoren worden – weil sie sich ohne viel Aufhebens ehrenamtlich um die Gemeinschaft bemühen. Die Preise sind zum siebten Mal vergeben worden, diesmal unter anderem an Klaus Andelfinger. Er hat gemischte Gefühle. Ja, er freut sich über die Auszeichnung, doch etwas unangenehm ist ihm das Tamtam auch. „Für mich hätt’s das nicht gebraucht, ich stehe nicht gern im Mittelpunkt“, sagt er. Stiller Held, auf ihn trifft das wirklich zu.