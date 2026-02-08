Die Berlinale geht wieder los. Zeit für ein paar Fragen. Wieso sitzt Jurychef Wim Wenders am liebsten ganz vorn im Kino? Und welcher Auftritt könnte für einen Hype sorgen?
08.02.2026 - 09:00 Uhr
Berlin - Wenn Wim Wenders ins Kino geht, dann setzt er sich bewusst ganz nach vorne. In die zweite Reihe. Dorthin, wo das Bild "das ganze Gesichtsfeld füllt", wie Wenders sagt, damit ihn der Film im besten Fall umhauen kann. Es ist ein schönes Bild für das, was Filmfestivals im Idealfall leisten sollen: überwältigen, fordern, überraschen.