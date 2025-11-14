Die Filmfestspiele in Berlin ehren Schauspielerin Michelle Yeoh für ihr Lebenswerk - sie sei eine «eine visionäre Künstlerin und Performerin, deren Werk Grenzen überschreitet».
Berlin - Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh (63) wird mit dem Goldenen Ehrenbären der Berlinale für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Mit einer Karriere, die sich über vier Jahrzehnte und mehrere Kontinente erstrecke, habe sie einen "bleibenden Einfluss auf das internationale Kino ausgeübt", teilten die Internationalen Filmfestspiele in Berlin mit. Die Auszeichnung wird beim nächsten Festival im Februar 2026 verliehen.