Als Schauspieler ist Daniel Brühl international bekannt. Aktuell widmet sich der Filmstar einem Projekt hinter der Kamera: Er will das Leben des deutschen Tennisstars Gottfried von Cramm verfilmen.
05.11.2025 - 17:14 Uhr
Berlin - Schauspieler Daniel Brühl widmet sich wieder der Regie - und nimmt sich dieses Mal einem Drama rund um den deutschen Tennisstar Gottfried von Cramm (1909-1976) an. Bei Instagram postete Brühl jetzt einige Fotos mit Hauptdarsteller Felix Kammerer ("Im Westen Nichts Neues") zu dem geplanten Filmprojekt mit dem Titel "Break".