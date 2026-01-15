In der Wohnung stehen und sich fragen: Wer hat hier wohl vor mir gelebt? Das beschäftigt die Berliner Regisseurin seit Kindheitstagen. Ihrem Film «In die Sonne schauen» könnte Großes bevorstehen.
15.01.2026 - 08:00 Uhr
Berlin - Die Zeitzonen lösen sich langsam auf. Die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski hat mit ihrem Film "In die Sonne schauen" Chancen auf den Oscar und reist seit Monaten um die Welt. London und Paris, New York und Los Angeles. "Ich habe schon gar keinen Jetlag mehr", erzählt sie. "Es gibt einfach keine Zeit mehr, was auch passend zum Thema des Films ist."