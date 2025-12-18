Im Kino spielte der Däne schon verschiedenste Rollen. Im neuen Film hält er sich für John Lennon. In echt wäre er gern einmal Roger Federer. Aber auch ein anderer der Beatles hat es ihm angetan.
Berlin - Der dänische Film-Star Mads Mikkelsen ("Casino Royale") würde gern einmal mit Tennisstar Roger Federer aus der Schweiz tauschen. Auf die Frage, welche lebende Figur er gern für einen Tag sein wollte, sagte der 60-Jährige: "Ein Tag? Das reicht nicht. Können wir drei Wochen machen? Denn dann kann ich Wimbledon gewinnen. Und ich wäre Roger Federer."