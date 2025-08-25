Verónica Echegui war für ihre Vielseitigkeit bekannt und konnte ganz unterschiedliche Charaktere zum Leben erwecken. Dann riss eine Krankheit sie viel zu jung aus dem Leben.

dpa 25.08.2025 - 15:16 Uhr

Madrid - Die spanische Schauspielerin Verónica Echegui ist im Alter von 42 Jahren gestorben. Entsprechende Berichte spanischer Medien bestätigte die Gewerkschaft der Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Plattform X. Echegui, die mit bürgerlichem Namen Verónica Fernández Echegaray hieß, sei am Sonntag in einem Krankenhaus in Madrid gestorben, berichtete die Zeitung "El País" unter Berufung auf Angaben aus dem Umfeld der Schauspielerin. Sie habe an Krebs gelitten.