Film über NSU-Mord an Polizistin: „Wenn nun wieder über Michèle Kiesewetter gesprochen wird, ist viel erreicht“

Im Fernsehfilm „Die Nichte des Polizisten“ spielt Magdalena Laubisch die junge Polizistin Rebecca Henselmann – eine fiktive Figur, die an Michèle Kiesewetter angelehnt ist: Die Ermordung der Polizistin im April 2007 auf der Heilbronner Theresienwiese wird dem rechtsterroristischen Gruppe NSU zugerechnet. Der Film verwebt Realität und Fiktion und stellt zugleich Fragen nach Verantwortung, Machtmissbrauch und gesellschaftlichem Wegsehen. Ein Gespräch über das Spiel mit Nähe zur Wirklichkeit, körperliche Härte – und über die Widersprüche einer Frau, die dazugehören will.