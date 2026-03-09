Stadtgeschichte ist häufig aufregender als gedacht. Das Filmprojekt „Sindelfinger Miniaturen“ wirft am 11. März ein Schlaglicht auf einen eigenwilligen Brunnen im Herzen der Stadt.

Klaus Philippscheck, Hans Knauß und Horst Weber präsentieren am Mittwoch, 11. März, zum zweiten Mal ihr Filmprojekt „Sindelfinger Miniaturen“ in der Stadtbibliothek. Das Projekt ist eingebettet in die Reihe „Sindelfingen isch mei Heimat“, die vergessene, aber bedeutende Aspekte der Sindelfinger Stadtgeschichte beleuchtet.

Im Mittelpunkt steht diesmal der Schwätzweiberbrunnen – ein eigenwilliger Brunnen im Herzen der Stadt, auf dem zwei Figuren miteinander flüstern. Darunter können vier geheimnisvolle Köpfe entdeckt werden. Seine überraschende Geschichte macht den ehemaligen Marktbrunnen zu einem besonderen Denkmal. Mit ihren Filmen möchten die Macher zeigen, dass die Vergangenheit Sindelfingens vielfältiger ist, als oft angenommen wird.

Die Filmvorführung mit anschließendem Gespräch in der Stadtbibliothek Sindelfingen am Rathausplatz beginnt um 19 Uhr. Eintrittskarten sind für drei Euro in der Stadtbibliothek erhältlich. Eine Reservierung wird per E-Mail an stadtbibliothek@sindelfingen.de empfohlen.