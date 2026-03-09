Stadtgeschichte ist häufig aufregender als gedacht. Das Filmprojekt „Sindelfinger Miniaturen“ wirft am 11. März ein Schlaglicht auf einen eigenwilligen Brunnen im Herzen der Stadt.
Klaus Philippscheck, Hans Knauß und Horst Weber präsentieren am Mittwoch, 11. März, zum zweiten Mal ihr Filmprojekt „Sindelfinger Miniaturen“ in der Stadtbibliothek. Das Projekt ist eingebettet in die Reihe „Sindelfingen isch mei Heimat“, die vergessene, aber bedeutende Aspekte der Sindelfinger Stadtgeschichte beleuchtet.