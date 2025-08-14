Wim Wenders liebt das Unvorhersehbare - auf der Leinwand, aber auch im Leben. Nun wird er 80 Jahre alt. Da lässt es sich leider kaum vermeiden, auch mal zurückzublicken.
14.08.2025 - 07:00 Uhr
Düsseldorf - Als Wim Wenders zum ersten Mal die Augen öffnete, war die Welt voller Trümmer. Wenige Tage zuvor waren zwei Atombomben auf Japan abgeworfen worden. In seiner Heimat Düsseldorf war der Krieg zwar schon zu Ende, die Stadt aber in weiten Teilen zerstört. Vielleicht fing dort dieser Blick für das Große im Kleinen - und für besondere Orte - an.