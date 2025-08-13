Filmemacher Wim Wenders hat ein morgendliches Ritual: Sein Blick geht aus dem Fenster. Langweilig findet er das ganz und gar nicht. Er hat deshalb sogar etwas in seinem Leben umgestellt.
13.08.2025 - 06:30 Uhr
Düsseldorf - Filmemacher Wim Wenders hat etwas an seinem Schlafrhythmus verändert. "Früher war ich ein Spätaufsteher, heute bin ich eher ein Frühaufsteher", sagte der Regisseur und Fotograf der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe das umgestellt, weil ich es einfach so genieße, wie die Welt morgens aussieht."