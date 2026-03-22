Ludwigsburger Filmstudenten räumen nicht nur mit Kurzfilmen und Animationen einen Preis nach dem anderen ab – Biko Julian Voigts ist der beste, junge Werbungs-Regisseur.

Die Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg hat einen weiteren Preisträger hervorgebracht und festigt damit ihren Ruf als eine der führenden Nachwuchsschmieden für Film und Fernsehen. Der Student Biko Julian Voigts wurde für seinen Werbefilm „Pizza Passione“ für den Kunden Lidl in der hart umkämpften Nachwuchskategorie ausgezeichnet.

Laut Pressemitteilung des Ausrichters, der Deutschen Werbefilmakademie, überzeugte Voigts nicht nur mit seinem Film, sondern auch mit einer emotionalen Dankesrede. Darin rief er dazu auf, die Potenziale junger Menschen stärker zu erkennen und zu fördern – und erinnerte an seine eigene Grundschullehrerin, der er den Preis widmete.

Der rund 90-sekündige Werbeclip erzählt von einem augenzwinkernden Konflikt zwischen Neapolitanern und New Yorkern darüber, wer die bessere Pizza macht. Der mit schnellen Schnitten inszenierte Schlagabtausch spitzt sich zunehmend zu, bis sich die verfeindeten Gruppen aus Neapel und New York gegenüberstehen – und eine überraschende Gemeinsamkeit entdecken. Beide kochen mit Produkten von Lidl.

Bereits eine Woche zuvor hatte er mit dem Spot beim Nachwuchswettbewerb Spotlight Students – Festival für Bewegtbildkommunikation in Stuttgart Gold gewonnen. Voigts stammt aus Berlin und studiert in Ludwigsburg. In seinem Portfolio finden sich neben Werbefilmen auch Kurzfilme, Musikvideos sowie Projekte mit Künstlern wie Bill Kaulitz.

Der Deutsche Werbefilmpreis zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Neben Voigts als bestem Nachwuchsregisseur wurde vor allem die Hornbach-Kampagne „Kein Projekt ohne Drama“ ausgezeichnet: Sie erhielt den Hauptpreis sowie vier weitere Preise in den Kategorien Komposition, Schnitt, Art Department und Drehbuch.