Nach zwanzig Jahren verlässt Thomas Schadt die Filmakademie in Ludwigsburg. Der neue Direktor will an die Erfolge seines Vorgängers anknüpfen.

Wechsel an der Spitze der Filmakademie Baden-Württemberg: Zum 1. Mai wird Andreas Bareiß Nachfolger des bisherigen Direktors Thomas Schadt.

Nach zwanzig Jahren hinterlässt der renommierte Dokumentarfilmer („Fußball – ein Leben: Franz Beckenbauer“; „Kanzlerbilder – Szenen vom großen und kleinen Theater der Politik“) eine Hochschule, die während seiner insgesamt vier Amtszeiten zu einer der führenden Filmausbildungsstätten der Welt geworden ist. Ihre Absolventinnen und Absolventen sind international gefragt, die dort entstandenen Produktionen preisgekrönt. Mit einem bilingualen Studium hat Schadt außerdem die Internationalisierung der Lehre vorangebracht.

Lesen Sie auch

Bareiß ist als bester TV-Produzent 2024 nominiert

Andreas Bareiß will an die Erfolge seines Vorgängers anknüpfen. „Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir das Land Baden-Württemberg entgegenbringt. Auf die neue Aufgabe freue ich mich unglaublich“, so Bareiß in einer Mitteilung. Als Direktor der Filmakademie wolle er einen engagierten Beitrag dazu leisten, die tiefgreifenden Transformationsprozesse, die sowohl die Medienbranche als auch Bildungseinrichtungen betreffen, erfolgreich zu gestalten.

Der 44-Jährige war zuvor für Gaumont tätig. Zunächst als Leiter der Rechtsabteilung, später als Mitglied der Gesamtgeschäftsleitung und Chef des Berliner Büros. Die Filmproduktionsfirma ist eine der ältesten weltweit und produziert Filme sowie Serien fürs Fernsehen und Streaming. Zuletzt war Bareiß dort als leitender Produzent an der internationalen Serienproduktion „In her Car“ beteiligt. Die Kriegsdramaserie, die auf ZDFneo lief, handelt von einer ukrainischen Frau, die Zivilisten aus dem Kriegsgebiet in Sicherheit bringt. Derzeit ist er dafür von der Akademie für Fernsehen als bester TV-Produzent 2024 nominiert.

Der 44-Jährige kennt sich in Ludwigsburg aus

„Mit Dr. Andreas Bareiß gewinnen wir einen jungen und gleichzeitig erfahrenen Kenner der Filmbranche, kann er doch als international tätiger Produzent beachtliche Erfolge vorweisen. Gleichzeitig ist ihm die Ausnahmestellung der Filmakademie im weltweiten Vergleich bewusst. Ich bin überzeugt davon, dass er die Herausforderungen der nächsten Jahre mit großer Kompetenz und viel Begeisterung angehen wird“, so Kunststaatssekretär Arne Braun laut einer Mitteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Die Entscheidung für Bareiß sei im Aufsichtsrat einhellig gefällt worden.

Bareiß kennt sich in Ludwigsburg aus. Er ist in der Residenzstadt geboren und hat von 2007 bis 2008 am Masterclassprogramm der Filmakademie teilgenommen. Seit 2017 lehrt er dort als Dozent. Auch an der Hochschule der Medien in Stuttgart und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf ist er als Dozent tätig. Im Mai wird er zunächst für fünf Jahre nicht nur Direktor sondern auch Geschäftsführer der Filmakademie. Vom bisherigen Leiter Schadt wird man sich wenig später offiziell verabschieden.