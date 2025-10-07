Kino muss nicht teuer sein. Wo und wann es sich in Stuttgart beim Filmeschauen sparen lässt, zeigen wir hier.

Ein Blick aus dem Fenster genügt und die Abendplanung steht fest: Ab unter die kuschelige Decke, Popcorn in die Mikrowelle und einen spannenden Film schauen. Wer den Filmabend bei dem Wetter doch einmal nach draußen verlegen möchte, für den ist ein Kinobesuch die perfekte Alternative. Und der lässt sich unter bestimmten Voraussetzungen auch zum kleinen Preis genießen.

Sparen an Kinotagen Viele Kinos in Stuttgart bieten Kinobegeisterten an einem bestimmten Tag in der Woche Tickets zu günstigeren Preisen an.

Montags profitieren Filmfans etwa im Metropol, im Atelier am Bollwerk sowie im Delphi Arthaus Kino von reduzierten Ticketpreisen. Tickets für einen Filmabend im Metropol starten montags bei 5,50 Euro für Kinder, Erwachsene zahlen 9 Euro.

Im Delphi und im Atelier am Bollwerk kostet am Montag ein Ticket 7,50 Euro für alle, nicht wie üblich 10 oder 11 Euro. Menschen unter 25 Jahren zahlen dort an jedem Tag in der Woche 7,50 Euro für ein Ticket.

Das Delphi Arthaus Kino in der Tübinger Straße in Stuttgart. Foto: Roland Halbe

Und auch dienstags lohnt sich ein Kinobesuch. In den Innenstadtkinos kosten an diesem Tag alle Tickets 7 Euro. Noch günstiger ist es im Corso mit 6,50 Euro. Hier gibt es Filme in englischer Originalfassung ohne Untertitel.

Preise nach Sitzplatz im CinemaxX

Wer gerne am Wochenende günstig ins Kino gehen möchte und flexibel in der Sitzplatzwahl ist, kann in den CinemaxX-Kinos sparen.

Hier richtet sich der Preis für einen Kinobesuch je nach Film und Uhrzeit nach der Lage des Sitzplatzes im Saal. Tickets für die vordersten Reihen nahe der Leinwand sind ab 6,99 Euro am günstigsten. Je weiter hinten die Plätze liegen und je beliebter die Uhrzeit ist, desto höher ist der Preis.

Sparfüchse, die sich gerne überraschen lassen, sollten die Sneak Previews im CinemaxX nicht verpassen. Für 5,99 Euro gibt es hier einen Film vor offiziellem Kinostart zu sehen. Der Titel bleibt allerdings bis zum Filmstart geheim.

Besondere Kinoangebote

Neben festen Kinotagen und Sitzplatz-Staffelungen bieten viele Stuttgarter Kinos auch besondere Aktionen, mit denen Filmfans beim Ticketpreis sparen können.

Generell sind Tickets für Kinder und Jugendliche meist günstiger als für Erwachsene. Im Metropol findet allerdings alle zwei Monate der Familiensonntag statt. An diesem Tag zahlen alle Familienmitglieder den ermäßigten Kinderticketpreis von 6,50 Euro – egal ob Kinder, Eltern oder Großeltern. Die Voraussetzung: Mindestens ein Elternteil muss mit dem eigenen Kind gemeinsam ins Kino gehen.

Und in den Innenstadtkinos sparen Kinobesucherinnen und –besucher mit der Cineplus-Card, einer kostenfreien Kundenkarte, einen Euro auf den regulären Ticketpreis.

Mit ein wenig Flexibilität und Zeit für einen Kinobesuch unter der Woche lässt es sich also am günstigsten Filme schauen – so bleibt dann auch etwas mehr Geld für Snacks und Getränke.