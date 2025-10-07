Kino muss nicht teuer sein. Wo und wann es sich in Stuttgart beim Filmeschauen sparen lässt, zeigen wir hier.
07.10.2025 - 17:13 Uhr
Ein Blick aus dem Fenster genügt und die Abendplanung steht fest: Ab unter die kuschelige Decke, Popcorn in die Mikrowelle und einen spannenden Film schauen. Wer den Filmabend bei dem Wetter doch einmal nach draußen verlegen möchte, für den ist ein Kinobesuch die perfekte Alternative. Und der lässt sich unter bestimmten Voraussetzungen auch zum kleinen Preis genießen.