Zwischen Sinnkrise und Selbstfindung: Diese 10 Filme fühlen sich an wie ein Gespräch mit guten Freunden – ehrlich, chaotisch und manchmal genau das, was man in seinen 20ern braucht.

Die 20er – das sind die Jahre, in denen wir angeblich unser Leben auf die Reihe bekommen sollen. Studium oder Ausbildung abschließen, Karriere starten, die große Liebe finden, die erste eigene Wohnung, vielleicht sogar schon ein bisschen Altersvorsorge (haha). Doch während wir uns durch Bewerbungen klicken und dabei versuchen, unsere Existenzkrise mit Memes zu verdrängen, bleibt oft ein Gefühl zurück: Orientierungslosigkeit.

Diese Filme sind für genau dieses Gefühl gemacht. Sie zeigen Menschen, die sich treiben lassen, die zweifeln, stolpern und neu anfangen. Manche sind charmant-chaotisch, andere melancholisch, aber alle erinnern daran, dass niemand einen perfekten Plan haben muss – und dass die spannendsten Geschichten oft genau dann passieren, wenn man sich völlig verloren fühlt.

Hier sind 10 Filme für alle, die sich in ihren 20ern ein bisschen verloren fühlen – zum Mitfühlen, Träumen und vielleicht ein kleines bisschen Orientierung finden.

1. Frances Ha (2012)

Greta Gerwig spielt Frances, eine Tänzerin in New York, die irgendwie nicht so richtig weiß, wo sie hinwill – beruflich, freundschaftlich, lebensmäßig. Schwarz-weiß, charmant chaotisch und absolut relatable.



2. Lost in Translation (2003)

Sofia Coppolas Meisterwerk über Einsamkeit und unerwartete Verbindungen – spielt in Tokio und fängt dieses schwebende Gefühl ein, wenn man sich überall ein bisschen fehl am Platz fühlt.



3. Garden State (2004)

Zach Braff erzählt von Heimkehr, Familienballast und der großen Frage: Wer bin ich eigentlich, wenn niemand mir sagt, wer ich sein soll?



4. Eighth Grade (2018)

Zwar geht’s hier um die letzte Woche in der achten Klasse, aber die Unsicherheit, der Social-Media-Overload und die Angst, nicht genug zu sein – das fühlt sich auch mit Mitte 20 noch erschreckend bekannt an.



5. Der schlimmste Mensch der Welt (2021)

Ein skandinavisches Highlight über Liebe, Entscheidungen und das Gefühl, dass man vielleicht alles falsch macht – obwohl man es doch nur „richtig“ machen will.



6. Tiny Furniture (2010)

Lena Dunham erzählt ungeschönt vom Post-Studiums-Loch: Zurück ins Kinderzimmer, keine Ahnung vom Job oder Leben – es tut weh, aber es ist auch sehr ehrlich.



7. Voll das Leben - Reality Bites (1994)

Klassiker der 90er – über die Generation X, die plötzlich erwachsen sein soll. Aber ehrlich? Die Fragen, Sorgen und Sinnkrisen sind heute noch die gleichen.



8. Lady Bird (2017)

Eigentlich ein Coming-of-Age-Film über das letzte Schuljahr, aber dieses Gefühl von „Ich will mehr vom Leben – aber ich weiß nicht wie“ passt perfekt in die 20er.



9. Before Sunrise (1995)

Zwei Fremde laufen eine Nacht lang durch Wien und reden über alles – Liebe, Leben, Zukunft. Ein Film wie eine warme Umarmung für alle Sinnsuchenden.



10. Can a Song save your life? (2013)

Feel-Good mit Tiefgang: Ein Neuanfang in New York, Musik als Rettungsanker und die Erkenntnis, dass man sich immer wieder neu erfinden darf.



Verloren zu sein gehört irgendwie dazu – auch wenn sich niemand so richtig darauf vorbereitet hat. Diese Filme zeigen, dass wir mit unseren Zweifeln und Umwegen nicht allein sind. Sie erinnern daran, dass Orientierungslosigkeit kein Fehler im System ist, sondern ein Teil davon. Und manchmal hilft es, sich in den Geschichten anderer ein Stückchen wiederzufinden – bis man merkt, dass man vielleicht gar nicht so verloren ist, wie es sich anfühlt. Also: Film ab, Kopf aus, Herz an.