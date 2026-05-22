Holt «Vaterland» mit Sandra Hüller die Goldene Palme? Oder doch ein Drama um einen russischen Geschäftsmann und seine untreue Frau? In Cannes enden die Filmfestspiele - und es gibt einige Favoriten.
22.05.2026 - 07:00 Uhr
Cannes - Ein Film mit Sandra Hüller über die Manns und das zerstörte Nachkriegsdeutschland, ein Porträt über die Freundschaft einer Pflegeheimleiterin und einer krebskranken Künstlerin - oder doch ein Drama um den Chef einer russischen Firma und seine untreue Frau? In Cannes entscheidet sich Samstagabend, wer die Goldene Palme gewinnt. Welche Filme sehen Kritiker vorn?