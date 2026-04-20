Die Filmwelt Lateinamerikas zu Gast im Südwesten: In diesem Jahr zeigt das CineLatino Filme etwa aus Uruguay, Chile, El Salvador, Mexiko und Kuba. Der Leiter verrät die Details.
Kaum jemandem dürfte der diesjährige Auftritt von Bad Bunny bei der Halbzeitshow des Super Bowl im Februar entgangen sein. Der Musiker aus Puerto Rico hat seine globale Bühne genutzt, um auf die kulturelle Vielfalt der spanischsprachigen Länder aufmerksam zu machen und für diese, ihre Würde, Sichtbarkeit und den Einfluss von Latinos in der ganzen Welt – auch den USA – einzutreten. Solche Stimmen sind auch heute noch nötig, das zeigen nicht nur die Sichtweise des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump auf Latinos, sondern auch die Situationen vor Ort, etwa wenn es um Wirtschaftsflucht, soziale Fragen, Kriminalität, den Umgang mit Indigenen oder das Thema Menschenrechte geht. Diese und weitere Aspekte nimmt das größte Filmfest für Lateinamerika in Deutschland ins Visier. Beim diesjährigen CineLatino in Tübingen (22.-29. April) sind Werke zum Beispiel aus El Salvador, Kuba, Chile und Mexiko zu sehen. Der Länderschwerpunkt ist in diesem Jahr Uruguay; der Eröffnungsfilm „La hija cóndor“ eine Produktion aus Uruguay, Bolivien und Peru.