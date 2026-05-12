Bei der Eröffnungsgala wird der «Herr der Ringe»-Regisseur mit einer Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet - und feiert dabei ein Wiedersehen mit einem alten Kollegen.
Cannes - Mit der Vergabe der Goldenen Ehrenpalme für den "Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson (64) sind die Filmfestspiele in Cannes eröffnet worden. Er sei eigentlich kein Typ für eine Goldene Palme, die Auszeichnung sei eine Überraschung für ihn, sagte Jackson, als er den Preis von US-Schauspieler Elijah Wood auf der Bühne überreicht bekam.