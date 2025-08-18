Beim Filmfestival in Locarno gingen wichtige Preise an Produktionen, die von deutschen Filmemachern mitrealisiert wurden. Den Hauptpreis gewann ein Werk über die Einsamkeit.
18.08.2025 - 15:25 Uhr
Gegründet vor fast 80 Jahren gehört das Locarno Film Festival zu den ältesten und renommiertesten Veranstaltungen dieser Art. Dem Ruf, sich dabei noch ein wenig mehr als die anderen Filmfestivals der Kino-Kunst – mutig bis sperrig, anspruchsvoll und abseits von Kommerz und Mainstream – verschrieben zu haben, wurde man im Tessin dabei in diesem Jahr einmal mehr gerecht.