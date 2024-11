Er drehte mit Stars wie Julianne Moore, Christian Bale und Kate Winslet. Nun leitet der US-amerikanische Regisseur Todd Haynes die Jury der 75. Ausgabe der Berlinale.

dpa 14.11.2024 - 14:03 Uhr

Berlin - Der US-amerikanische Regisseur Todd Haynes (63) leitet die Jury der Berlinale 2025. Das gaben die Internationalen Filmfestspiele Berlin bekannt. Haynes ist für Filme wie "Dem Himmel so fern" (2002), "Carol" (2015) und "May December" (2023) mit Julianne Moore und Natalie Portman in den Hauptrollen bekannt.