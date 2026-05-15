Der Hollywood-Star kam nach Cannes, um seine erste Regiearbeit vorzustellen. Am Ende gab es für John Travolta überraschend die Ehren-Palme. «Das ist viel mehr als ein Oscar», sagte er bewegt.
15.05.2026 - 21:54 Uhr
Cannes - Mit dieser Überraschung hatte John Travolta nicht gerechnet: Der "Pulp Fiction"- und "Grease"-Star ist bei den Filmfestspielen in Cannes überraschend mit der Ehren-Palme für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Damit habe er am wenigsten gerechnet, sagte der 72-Jährige sichtlich gerührt. "Das ist größer als ein Oscar."