Filmfestspiele Cannes „Fjord“ mit Goldener Palme ausgezeichnet
Filmfest in Cannes: Cristian Mungiu gewinnt mit seinem vielschichtigen Drama „Fjord“ die Goldene Palme. Auch die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach holt einen Preis.
Filmfest in Cannes: Cristian Mungiu gewinnt mit seinem vielschichtigen Drama „Fjord“ die Goldene Palme. Auch die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach holt einen Preis.
So sehr hatte „Fjord“, der neue Film von Cristian Mungiu, nach seiner Weltpremiere in Cannes die Gemüter gespalten, dass am Ende kaum einer mit einer Goldenen Palme für den Rumänen rechnete. Doch nach einem Wettbewerb, in dem viele die Höhepunkte vermissten, auf die sich alle einigen können, war es am Ende eine fast schon schlüssige Entscheidung, dass der Hauptpreis der 79. Internationalen Filmfestspiele an eben jenes Werk ging, das die großen, nur noch schwer überbrückbaren Gräben in unserer Gesellschaft so direkt thematisierte wie kein anderer bei diesem Festival.