Die zweifache Oscar-Preisträgerin spricht über ihre Verzweiflung angesichts der politischen Lage in den USA – und erklärt, wofür sie ihr Heimatland trotzdem liebt.

dpa 22.05.2025 - 05:24 Uhr

Cannes - Hollywood-Star Jodie Foster zeigt sich tief besorgt über die politische Lage in den USA. "Es ist wahr, dass es im Moment schwer ist, in den Vereinigten Staaten zu leben", sagte die 62-Jährige der dpa in Cannes.