Der «The Crown»-Schauspieler spricht darüber, wie es sich anfühlt, der «Star der Stunde» zu sein. Und er erzählt von einer Kindheitssünde.

dpa 24.05.2025 - 12:56 Uhr

Cannes - "The Crown"-Star Josh O'Connor hat als Kind Süßigkeiten mitgehen lassen. Er sei früher gerne zu einem Kiosk um die Ecke von seinem Zuhause gegangen, bei dem es "Penny Sweets", also günstige Süßigkeiten, gab, sagte der 35-Jährige der dpa in Cannes.