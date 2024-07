Joaquin Phoenix und Lady Gaga, aber auch Brad Pitt und Angelina Jolie gehören zu den Hollywood-Stars, die dieses Jahr beim Filmfest Venedig erwartet werden. Außer Konkurrenz läuft eine deutsche Doku.

dpa 23.07.2024 - 14:26 Uhr

Venedig - Die Fortsetzung des preisgekrönten Werks "Joker" mit Joaquin Phoenix feiert Premiere beim Filmfest Venedig. Neben Phoenix, der für den ersten Teil 2020 den Oscar als bester Hauptdarsteller bekam, ist Lady Gaga in "Joker: Folie à Deux" in einer Hauptrolle zu sehen. Regie führte wieder Todd Phillips. 2019 gewann der erste Teil von "Joker" in Venedig den Hauptpreis.