Mit ihrem neuen Film ist die US-Schauspielerin zum ersten Mal auf dem Lido dabei. Zeit für Markusplatz und Gondelfahrt hat sie keine.
29.08.2025 - 13:56 Uhr
Venedig - Hollywood-Star Julia Roberts hat sich bei ihrem ersten Auftritt bei den Filmfestspielen in Venedig über ein zu volles Programm beklagt. Vor der Premiere ihres neuen Films "After the Hunt" scherzte die 57-Jährige bei der üblichen Pressekonferenz, dass sie jetzt gerade eigentlich eine Rundfahrt durch die Lagunenstadt gebucht habe. "Und nun bin ich hier."