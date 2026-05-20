Almodóvar fordert Europäer auf, Haltung zu zeigen. Denn aus seiner Sicht dürfe sich Europa «niemals Trump unterwerfen». Der Regisseur nennt aber auch andere Machthaber.
20.05.2026 - 16:20 Uhr
Cannes - Der spanische Star-Regisseur Pedro Almodóvar ("The Room Next Door") sieht Europäer in der Pflicht, ein Schutzschild gegen Politiker wie Donald Trump, Benjamin Netanjahu und Wladimir Putin zu bilden. "Wir sind, vor allem als Europäer, dazu verpflichtet, eine Art Schild gegen diese Monster wie Trump, Netanjahu oder den Russen zu werden", sagte er bei den Filmfestspielen in Cannes.