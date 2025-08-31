Filmfestspiele Venedig Großartige Neuverfilmung von „Frankenstein“
Beim Filmfestival in Venedig überwältigt der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro mit einer emotionalen Verfilmung des Horrorklassikers „Frankenstein“.
Das erste Wochenende ist bei Filmfestivals wie dem in Venedig traditionell der Zeitpunkt für die Weltpremiere der mit besonders viel Spannung erwarteten neuen Filme. Auch in diesem Jahr gab es keine Ausnahme. Im Gegenteil: der Wettbewerb um den Goldenen Löwen fuhr in den vergangenen Tagen großes Kino auf – und das in unterschiedlicher Hinsicht.