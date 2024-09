Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an den Film "The Room Next Door" des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar. Das gab die Jury am Abend bekannt.

dpa 07.09.2024 - 20:28 Uhr

Venedig - Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an den Film "The Room Next Door" des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar. Das gab die Jury am Abend bekannt.