Nach kontroversen Auftritten bei der Berlinale lädt Kulturstaatsminister Weimer zu einer Sondersitzung ein. Im Fokus steht laut der «Bild» die Zukunft von Festivalchefin Tricia Tuttle.
25.02.2026 - 13:40 Uhr
Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat eine außerordentliche Sitzung zur Ausrichtung der Berlinale einberufen. Sie soll am Donnerstagvormittag stattfinden, wie sein Sprecher auf Anfrage bestätigte. Der "Bild"-Zeitung zufolge soll es um die Zukunft von Berlinale-Chefin Tricia Tuttle gehen.