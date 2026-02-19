Filmförderung Baden-Württemberg: Arne Braun, was bringt ein Gründerzentrum für den Filmstandort?

Wer je geglaubt hatte, Film und Filmförderung habe nichts mit Politik zu tun, sieht sich aktuell einer ganzen Reihe von Erschütterungen ausgesetzt. Nicht nur US-Präsident Donald Trump hat Filmförderung über angedrohte Strafzölle für nicht in den USA produzierte Filme zum Kampfgebiet erklärt. Die Ankündigung kommt pünktlich zu jüngsten deutschen Initiativen auf Bundes- und Länderebene, die Filmproduktion nach oben zu schrauben. In Baden-Württemberg, das seine Ambitionen unter dem Begriff „FilmLänd“ bündelt, soll hierbei unter anderem ein Gründerzentrum helfen. Was das ist? Wir haben nachgefragt – bei Arne Braun (Grüne), Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Für Braun, in den vergangenen zwei Jahren intensiv für den Film im Land unterwegs, könnte ein Gründerzentrum die Ambitionen Baden-Württembergs nachdrücklich unterstreichen. „Wir wollen noch stärker darin werden, den Absolventinnen und Absolventen im Land zu bieten“, sagt Braun – und erläutert: „Wir können es uns auch gar nicht leisten, dass die Kreativen mangels Berufsperspektive nach Berlin, Hamburg oder München abwandern, zumal sie an unseren tollen Einrichtungen wie der Filmakademie Baden-Württemberg oder der Hochschule der Medien eine erstklassige Ausbildung genossen haben.“

Filmakademiechef Andreas Bareiß entwickelt das Konzept für ein Gründerzentrum Foto: swr

Und wie ließe sich die Idee eines Gründerzentrums realisieren? „Mit Partnern wie der Filmakademie Baden-Württemberg, der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und der Animation Media Creators Region Stuttgart sowie den Kommunen“, sagt Braun, „verfolgen wir die Idee eines interdisziplinären Gründerzentrums“. Das Ziel ist klar – „eine Art kreativer Ideenschmiede als Scharnier in die Wirtschaft. Hier sollen Unternehmen starten, wachsen und den Kreativen Jobs vermittelt werden“. Ein wichtiges Signal hierfür gab die Koalition von Grünen und CDU im Land jüngst mit der Freigabe zurückfließender Fördergelder des Landes direkt wieder für neue Projekte.

Und der Kulturstaatssekretär blickt wie zuletzt mit dem verstärkten Einstieg des Landes beim Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart und bei der ambitionierten Sicherung der Filmfestförderung deutlich nach vorne: „Auch in Zeiten knapper Kassen“, sagt Braun: „Wenn wir alle zusammenbringen, werden wir es schaffen, das zu realisieren.“

Andreas Bareiß entwickelt Gründerzentrum-Konzept

Der Fahrplan auf dem Weg zum Gründerzentrum steht aus Sicht des Kulturstaatssekretärs. Und auch die notwendigen Köpfe seien bereits gefunden und am Werk: „Das inhaltliche Konzept wird federführend durch Andreas Bareiß, Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg, entwickelt „, sagt Arne Braun – „und noch im Frühjahr vorgestellt“.