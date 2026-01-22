Filmförderung Baden-Württemberg: Was kommt nach „Cranko“? Bis zu einer Million Euro mehr für das FilmLänd

Dieser Beschluss im Finanzausschuss des Landtags am Donnerstag, 22. Januar, hat es doppelt in sich: Während Grüne und CDU in den vergangenen Tagen gegenseitig die Wahlkampfmesser geschärft haben, zeigt sich die Regierungskoalition in Sachen Filmförderung putzmunter – die für den Einsatz der Filmfördermittel des Landes verantwortliche Medien und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) kann von sofort an Rückflüsse, etwa aus Darlehensrückzahlungen oder aus nicht umgesetzten Projekten, direkt wieder in neue Fördermaßnahmen einbringen. Zu den Erfolgen der MFG-Filmförderung zählt etwa Joachim A. Langs Kinoerfolg „Cranko“ über John Cranko, Gründer des Stuttgarter Balletts.