Drei der größten deutschen Filmemacher melden sich mit einem Warnruf. Sie sehen den deutschen Film in «höchster Gefahr». Es geht um die Filmförderung des Bundes, die auszulaufen droht.

dpa 12.12.2024 - 15:33 Uhr

Berlin - Mit Wim Wenders, Volker Schlöndorff und Tom Tykwer haben sich drei der namhaftesten deutschen Filmemacher in die Debatte um die deutsche Filmförderung eingeschaltet. "Sehr geehrte Damen und Herren im Parlament, wir wenden uns an Sie mit einem Weckruf: Der deutsche Film ist in höchster Gefahr", teilten die Regisseure mit.